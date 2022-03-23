Политика: Ключевые министры Британии погорели на русской теме

Ожесточенное противостояние с Россией принесло проблемы ключевым политикам Великобритании, которые в этом противостоянии задействованы: начиная с премьер-министра Бориса Джонсона и заканчивая министром обороны Беном Уоллесом – самым популярным в народе министром, которого прочили в премьеры и который теперь требует убрать свидетельство своего позора из YouTube.

Общественное мнение Великобритании уже давно и прочно записало пранкеров Вована и Лексуса в штатные сотрудники российской разведки. Им слишком удивительным образом «везет» в плане выхода на ключевых министров Соединенного Королевства, каналы связи с которыми должны быть надежно защищены.

Что там министр обороны Уоллес – в 2018-м шутникам удалось дозвониться до самого Бориса Джонсона, который, правда, еще не был премьер-министром и возглавлял Форин-офис («на наши деньги» – министерство иностранных дел). Разговор шел как бы от имени нового премьера Армении Никола Пашиняна, Джонсон повелся и какое-то время рассуждал о давлении на олигархов из РФ и «деле Скрипалей», но, надо отдать ему должное, несмотря на всю свою словоохотливость, лишнего не брякнул, придерживался официальной позиции и в конце концов прервал связь, раскусив подставу.

Другое дело – Уоллес, который до министра возвысился относительно недавно, а до того строил политическую карьеру как рядовой депутат, то есть короны не отрастил, привык к неформальным беседам и существенного внешнеполитического опыта не наработал.

В ходе своего февральского вояжа в Москву он даже стал гостем эфира государственного телеканала «Россия-1» – да, по видеосвязи, но министры из стран Западной Европы российское телевидение вообще игнорируют. Особенно – министры из Британии, системный кризис отношений с которой начался задолго до нынешнего конфликта РФ с Западом в целом.

В общем, открытого обмена мнениями Уоллес не боится – такова его депутатская закалка, поэтому и не стал лишний раз перепроверять, действительно ли на видеосвязь с ним вышел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В итоге расслабился – и выдал военную тайну.

Во-первых, сказал, что Британия готова поддержать Украину в разработке ядерного оружия, предупредив, правда, что это «не понравится президенту России». Проблема в том, что это не понравится не только Владимиру Путину, поскольку прямо нарушает конвенцию о ядерном нераспространении, которая справедливо воспринимается как документ, охраняющий само существование жизни на Земле.

Во-вторых, Уоллес сделал своего рода признание о боеготовности британской армии: оказывается, блики к исчерпанию ее запасы противотанковых управляемых ракет (ПТУР), поскольку на Украину была отправлена партия более чем в четыре тысячи штук. «И еще на подходе», – добавил министр обороны.

В британских СМИ этот розыгрыш уже именуют «телефонным терроризмом», «жертвой» которого чуть не стал и второй по значимости силовой министр в правительстве, – министр внутренних дел (на «британские деньги» – Хоум-офис). Этот пост сейчас занимает дочь мигрантов из Индии Прити Пател, в качестве реакции на пранк с коллегой она написала следующее:

«Это случилось и со мной ранее на текущей неделе. Жалкая попытка разделить нас в такие трудные времена. Мы стоим на стороне Украины».

Напомним, что стоять «на стороне Украины» в вопросе ее ядерного вооружения британцам никто права не давал, так что случайное признание Уоллеса в рамках розыгрыша – повод для серьезного международного разбирательства.

Стоит отметить и то, что пранкерам выпало осуществить «точечный удар» и подставить не кого-нибудь, а наиболее популярного политика в правящей партии, что может стоить ему обрыва в стремительно взлетавшей карьере.

Дело в том, что лидер консерваторов и действующий глава правительства Борис Джонсон сейчас непопулярен, и оппозиция довольно последовательно высказывается за его отставку. Британцы до сих пор не простили премьеру вечеринок на Даунинг-стрит в период пандемии, когда остальная нация сидела в домах на «самоизоляции». И хотя сам Джонсон делает вид, что эту остановку автобус уже проехал, так что повода для отставки просто нет, его деятельное участие в судьбе Украины, как свидетельствуют социологи, расположения британцев премьеру не вернуло.

Джонсону остается только завидовать своему давнему недоброжелателю – президенту Франции Эммануэлю Макрону, чей рейтинг в схожих обстоятельствах «борьбы за Украину», наоборот, вырос почти в полтора раза, что практически гарантирует ему переизбрание этой весной.

Джонсону же почти гарантировано дальнейшее падение популярности – из-за роста цен примерно на всё. Цены в Британии пока что ставят не сорокалетние рекорды, как в США, а еще только тридцатилетние. Тогда инфляция была чуть больше 7%, сейчас 6,2%, но аналитики Bloomberg обещают показатель в 8% уже к апрелю, а к маю может дойти и до 10%. Основная причина этого – подорожание энергоносителей. И мало кто отрицает, что оно – прямое следствие экономической войны с Россией.

На этом фоне в лидеры общественного мнения вышла министр иностранных дел Лиз Трасс, знакомая россиянам по недавнему визиту в Москву и совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым.

Именно тогда Трасс опозорилась на весь мир по части знания географии, забыв, что Ростов и Белгород – не украинские города, а российские. Чуть позднее ее подвело и знание истории: министр заявила, что Украина знавала многих агрессоров – «от монголов до татар».

После этого рейтинги перспективной кандидатки в новые «железные леди» пошли вниз. Конечно, Британия уже не та империя, над которой никогда не заходит солнце, однако кандидат на главный пост правительства все-таки должен обладать широким кругозором (другое дело, что у начитанного Джонсона кругозор широчайший, но это ему теперь не очень помогает).

Так самым популярным политиком в действующей власти стал министр обороны Уоллес: то, что пальма первенства перешла к нему, зафиксировал ежемесячный опрос Conservative Home. Трасс же опустилась на второе место впервые с ноября, а ведь именно ее прочили на смену Джонсону, если премьера все-таки «додавят» недоброжелатели.

Но вернемся к Уоллесу. 51-летний уроженец Лондона по первой профессии – военный, а службу проходил почему-то в Шотландской гвардии, где дослужился до капитана. В Шотландии же он начал политическую карьеру, потом избрался в Палату общин, служил лорд-комиссаром казначейства и замглавы МВД, пока, наконец, новый премьер Борис Джонсон не назначил его главным по обороне.

Считается, что на этом посту Уоллес приглянулся британцам вышеупомянутыми открытостью и смелостью, а также мужественностью (но выражаться в таком роде в современной Британии неполиткорректно, поэтому изобретаются синонимы, например, «зрелое поведение»).

Совокупность всего этого он и продемонстрировал в скандале с пранкерами, но, кажется, не сразу осознал, чем он может ему грозить. Только два дня спустя Министерство обороны обратилось к руководству видеохостинга YouTube, чтобы оно заблокировало ролик с пранком.

«Он представляет значительный риск национальной безопасности Великобритании», – указали в ведомстве. Заметьте – не поведение конкретного министра несет риск и не атомная бомба на Украине, а ролик в интернете.

Как это отразится на рейтингах Уоллеса и, соответственно, на его политических перспективах, станет понятно через две-три недели. Но уже сейчас ясно, что все ключевые люди в британской системе власти умудрились подставиться на «русской теме» вне зависимости от уровня своей эрудиции и компетенций.

Их пример – другим наука. Которую, впрочем, британцы не могут усвоить уже 450 лет – с тех самых пор, как сэр Ричард Ченслер открыл Северный морской путь, соединяющий Англию с Россией.

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