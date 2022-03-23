Постпредство РФ в Вене сообщило об удерживаемых на Ровенской АЭС россиянах

Постпредство РФ в Вене уведомило МАГАТЭ, что четыре работника «Росатома» насильственно удерживаются украинской стороной на площадке Ровенской АЭС.

«23 февраля на Ровенскую АЭС доставили партию свежего ядерного топлива в соответствии с графиком поставок и договорными обязательствами… Груз сопровождали соответствующие специалисты, граждане России, сотрудники дочернего предприятия Госкорпорации «Росатом» – центрального филиала АО «Атомспецтранс», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представительство.

Россияне до сих пор насильно удерживаются в железнодорожном вагоне, в котором был доставлен груз.

—