Постпредство РФ в Вене сообщило об удерживаемых на Ровенской АЭС россиянах
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Постпредство РФ в Вене уведомило МАГАТЭ, что четыре работника «Росатома» насильственно удерживаются украинской стороной на площадке Ровенской АЭС.
«23 февраля на Ровенскую АЭС доставили партию свежего ядерного топлива в соответствии с графиком поставок и договорными обязательствами… Груз сопровождали соответствующие специалисты, граждане России, сотрудники дочернего предприятия Госкорпорации «Росатом» – центрального филиала АО «Атомспецтранс», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представительство.
Россияне до сих пор насильно удерживаются в железнодорожном вагоне, в котором был доставлен груз.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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