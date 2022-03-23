Курс доллара опустился ниже 95 рублей впервые со 2 марта

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 95 рублей впервые со 2 марта, свидетельствуют данные торговой площадки. По данным Мосбиржи на 15.27 мск, курс доллара находился на уровне 94,9875 руб. (-8,27%).

Отмечается, что по данным торговой площадки на 15.38 мск, рубль укреплялся к доллару и евро более чем на 1,9–2,7%, курс доллара снижался на 1,93% до 101,55 рубля, курс евро – до 111,36 рубля (-2,74%), пишет ТАСС.

Еще утром курс доллара с расчетом на «завтра» к 10.05 мск повышался на 35 копеек, до 103,9 рубля, курс евро – на 10 копеек, до 114,6 рубля.

Ранее стоимость нефти в мире в среду показала заметный рост после публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном снижении ее запасов в США.

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