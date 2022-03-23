 

Курс доллара опустился ниже 95 рублей впервые со 2 марта

23.03.2022, 16:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 95 рублей впервые со 2 марта, свидетельствуют данные торговой площадки. По данным Мосбиржи на 15.27 мск, курс доллара находился на уровне 94,9875 руб. (-8,27%).

Отмечается, что по данным торговой площадки на 15.38 мск, рубль укреплялся к доллару и евро более чем на 1,9–2,7%, курс доллара снижался на 1,93% до 101,55 рубля, курс евро – до 111,36 рубля (-2,74%), пишет ТАСС.

Еще утром курс доллара с расчетом на «завтра» к 10.05 мск повышался на 35 копеек, до 103,9 рубля, курс евро – на 10 копеек, до 114,6 рубля.

Ранее стоимость нефти в мире в среду показала заметный рост после публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном снижении ее запасов в США.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Зеленский хочет ограничить полномочия ОАСК

08.03 / В Госдуме пригрозили розыском неплательщикам алиментов

19.01 / Российские космонавты приступили к первому в 2022 году выходу в открытый космос

19.04 / Герой видео «Товарищ майор, проснитесь!» попал под служебную проверку

05.12 / Медик назвал «сверхраспространителей» коронавируса

28.07 / Минобрнауки опубликовало проект о минимальных для поступления баллах ЕГЭ

11.12 / Юрист Панасюк: Заявления, что Кернес принимал присягу когда-то в 2010 году, не проходят. Он должен снова принять присягу

25.12 / В Китае стартовали продажи смартфона Honor X30

06.07 / Ученый установил возникновение коронавируса задолго до вспышки в Китае

03.06 / “Ах, он снова как Робби из 90-х”. Робби Уильямса побрили налысо в прямом эфире. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика