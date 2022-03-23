 

Цена газа превысила 1350 долларов после поручения Путина принимать оплату в рублях

23.03.2022, 16:15, Новости дня
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Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в среду поднялась выше 1350 долларов за 1 тыс. куб. м после поручения президента РФ Владимира Путина поставлять газ в недружественные страны только за рубли, следует из данных лондонской биржи ICE.

Так, цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 1353 долларов за 1 тыс. куб. м, или 118,75 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), пишет ТАСС.

Отмечается, что в целом стоимость газа с начала торгов выросла почти на 20,3%.

Ранее президент объявил о решении, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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