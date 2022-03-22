 

Глава МВФ заявила о возможном сокращении экономики Украины на треть

22.03.2022, 18:55, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Украинская экономика из-за происходящего сейчас может сократиться на треть по сравнению с уровнем до начала спецоперации РФ на Украине, сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Вероятно, мы увидим сокращение, которое может составить треть от того, что было до войны», – приводит ее слова ТАСС, сказанные в интервью журналу Foreign Policy.

Также она напомнила о помощи Киеву в размере 1,4 млрд долларов. Как отметила глава МВФ, это было сделано в целях «поддержания функционирования страны».

«Мы также очень тесно взаимодействуем с Украиной по вопросу того, как применять наилучшие меры кризисного управления, чтобы экономика не рухнула. <…> Потом потребуются огромные усилия по восстановлению. Конечно, МВФ внесет свою лепту», – добавила Георгиева.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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