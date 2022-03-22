Глава МВФ заявила о возможном сокращении экономики Украины на треть
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Украинская экономика из-за происходящего сейчас может сократиться на треть по сравнению с уровнем до начала спецоперации РФ на Украине, сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
«Вероятно, мы увидим сокращение, которое может составить треть от того, что было до войны», – приводит ее слова ТАСС, сказанные в интервью журналу Foreign Policy.
Также она напомнила о помощи Киеву в размере 1,4 млрд долларов. Как отметила глава МВФ, это было сделано в целях «поддержания функционирования страны».
«Мы также очень тесно взаимодействуем с Украиной по вопросу того, как применять наилучшие меры кризисного управления, чтобы экономика не рухнула. <…> Потом потребуются огромные усилия по восстановлению. Конечно, МВФ внесет свою лепту», – добавила Георгиева.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет