 

Минобороны показало уничтожение украинской батареи с помощью РСЗО

22.03.2022, 14:49, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нет войне! Мы за мир!Минобороны РФ обнародовало видеозапись с уничтожением артиллерийской батареи ВСУ огневым налетом из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

В ролике, снятом с беспилотника, запечатлен пролет над лесистой местностью. В деревьях заметны несколько украинских буксируемых гаубиц калибра 152-мм, передает РИА «Новости».

Также рядом расположены машины с боеприпасами.

После этого на видео показывается удар со стороны российской РСЗО, позиция украинской батареи покрывается взрывами от реактивных снарядов.

В Минобороны пояснили, что «огневые позиции артиллерии ВСУ, скрытые в лесном массиве, были разведаны беспилотным летательным аппаратом, после чего по ним был нанесен удар».

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка комплексом «Вихрь» с вертолета Ка-52. Также Минобороны показывало видео уничтожения вертолетами Ми-28 и Ка-52 укреплений и техники ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Считавшийся погибшим во время протестов в Минске оказался жив

15.04 / Соболь приговорили к исправительным работам условно

01.07 / «Одноклассники» запускают сервис конвертации текста

23.10 / Netflix решил посмертно выдвинуть Чедвика Боузмана на «Оскар»

18.12 / Главного архитектора Института генплана Москвы обокрали на крупную сумму

21.07 / Госдума одобрила закон о налоговом маневре в IT

25.11 / Псевдогражданство “ЛДНР” получили 15% проживающих на оккупированной территории – Мамедов

06.01 / НКРЭКУ перенесла обсуждение вопроса о задолженности перед “зеленой” генерацией

19.10 / “Ночь в доме сатанистов” и “Игра кальмара” в реальной жизни”. Топ-5 популярных видео украинского YouTube

25.09 / “Научились только ассимилировать и уничтожать”. Дробович объяснил, зачем РФ миф об “одном народе” с украинцами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика