Медведев предупредил о возможном росте количества приезжих радикалов
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Не исключен рост числа радикальных элементов, которые приезжают в Россию, необходимо обеспечить тщательную проверку всех прибывающих в страну, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвященном тенденциям развития криминогенной обстановки
«Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну, как с территории Украины, так и с территории других сопредельных государств. Безусловно, важно обеспечить тщательную проверку всех пребывающих в Россию лиц», – цитирует РИА «Новости» Медведева.
Он подчеркнул, что необходимо не допустить рост преступности в весьма непростых условиях.
«Несмотря на непростые социально-экономические условия, государству удается сдерживать рост криминала в стране», – приводит ТАСС слова Медведева.
Ранее Следственный Комитет указал на рост преступности среди мигрантов.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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