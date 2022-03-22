 

Медведев предупредил о возможном росте количества приезжих радикалов

22.03.2022, 14:49, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нет войне! Мы за мир!Не исключен рост числа радикальных элементов, которые приезжают в Россию, необходимо обеспечить тщательную проверку всех прибывающих в страну, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвященном тенденциям развития криминогенной обстановки

«Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну, как с территории Украины, так и с территории других сопредельных государств. Безусловно, важно обеспечить тщательную проверку всех пребывающих в Россию лиц», – цитирует РИА «Новости» Медведева.

Он подчеркнул, что необходимо не допустить рост преступности в весьма непростых условиях.

«Несмотря на непростые социально-экономические условия, государству удается сдерживать рост криминала в стране», – приводит ТАСС слова Медведева.

Ранее Следственный Комитет указал на рост преступности среди мигрантов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / “За изменение американской истории”. Байден и Харрис названы “Человеком года” по версии Time

08.02 / В школах Красноярска отменили занятия из-за «минирования»

10.10 / Горячкина выиграла во втором туре мужского суперфинала шахматного чемпионата России

07.07 / “Боруссия” предъявила ультиматум “МанЮнайтед” по срокам покупки Санчо

12.12 / В Кремле рассказали о тоне переговоров Путина и Байдена

08.12 / Hill – сегодня большинство американцев выбрали бы президентом Трампа, а не Байдена

09.10 / Водителей свадебного кортежа в КБР привлекли к ответственности

31.10 / “К сожалению, жизнь – не Instagram”. Потап показал, как выглядел бы с “идеальным лицом”

14.05 / Подопечная продюсера Monatik певица Lida Lee упала на светском мероприятии. Видео

28.03 / США осуждают ответные санкции Китая – Блинкен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика