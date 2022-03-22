Медведев предупредил о возможном росте количества приезжих радикалов

Не исключен рост числа радикальных элементов, которые приезжают в Россию, необходимо обеспечить тщательную проверку всех прибывающих в страну, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвященном тенденциям развития криминогенной обстановки

«Может действительно возрасти количество радикальных элементов, которые приезжают в нашу страну, как с территории Украины, так и с территории других сопредельных государств. Безусловно, важно обеспечить тщательную проверку всех пребывающих в Россию лиц», – цитирует РИА «Новости» Медведева.

Он подчеркнул, что необходимо не допустить рост преступности в весьма непростых условиях.

«Несмотря на непростые социально-экономические условия, государству удается сдерживать рост криминала в стране», – приводит ТАСС слова Медведева.

Ранее Следственный Комитет указал на рост преступности среди мигрантов.

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