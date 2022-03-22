 

В Кремле заявили недостаточных возможностях защиты от русофобии

22.03.2022, 13:25, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Международное право практически не работает, в связи с этим возможностей для зажиты интересов русских за границей мало, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Очень мало каких-то мер возможно, потому что, скажем так, международное право фактически не работает, да и остальные виды права сейчас в европейских странах практически не работают», – передает его слова ТАСС.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в заявлении по случаю Дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации назвала беспрецедентными масштабы русофобии в ряде стран. Ранее в Кремле призвали россиян быть осторожными из-за растущей русофобии в западных странах. Песков заявил о беспрецедентном навязывании ненависти ко всему русскому.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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