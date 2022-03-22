 

На Украине завели уголовные дела против пяти ректоров вузов из Пензы

22.03.2022, 13:25, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Украинская генпрокуратура инициировала уголовные дела в отношении пяти ректоров вузов Пензенской области, которые выступили в поддержку спецоперации на Украине.

«При процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении еще пяти ректорам высших учебных заведений РФ, которые призывали к нарушению территориальной целостности Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины). Речь идет о руководителях высших учебных заведений Пензенской области», – цитирует сообщение украинского ведомства РИА «Новости».

По данным ведомства, подозрение предъявлено ректорам Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, Пензенского госуниверситета, Пензенского государственного технологического университета, Пензенского агропромышленного колледжа и Пензенского государственного аграрного университета.

Российский союз ректоров в обращении заявил, что главный долг образовательных организаций – вести непрерывный учебный процесс и воспитывать в молодежи патриотизм. Союз также подчеркнул важность «поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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