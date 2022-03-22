 

ФСБ задержала в Сочи администратора интернет-сообщества «Колумбайн»

22.03.2022, 10:30, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!ФСБ задержала в Сочи подростка, являвшегося администратором интернет-сообщества запрещенного в РФ движения «Колумбайн», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Сочи задержан житель РФ 2005 года рождения, являвшийся администратором интернет-сообщества запрещенного в РФ движения «Колумбайн» (признано террористическим Верховным судом РФ и причастно к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также к распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах)», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

Из показаний задержанного следует, что права администрирования террористическим интернет-ресурсом он получил от гражданина Украины, именующего себя «Белая роза», с которым он переписывался в мессенджере Telegram.

В ФСБ отметили, что пользователь с именем Белая роза известен правоохранительным органам как житель Украины Ярослав Овсюк, 2005 года рождения.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о том, что в Казани было предотвращено массовое убийство – нападение на школу, подобное тому, что в мае совершил Ильназ Галявиев. В квартире, где живет подросток, готовивший стрельбу, были изъяты пневматическая винтовка и материалы с историей других вооруженных нападений на школы. По сведениям телеграм-канала Mash Iptash, несостоявшийся стрелок – 14-летний житель Казани Дамир (имя изменено). Школьник состоит на учете в психоневрологическом диспансере и относится к категории трудных подростков – употребляет алкоголь и склонен к хулиганству. Дамир вступил в переписку с админом некоего «канала с мемами о расстрелах» – жителем Украины с ником «Белая роза». Тот предложил казанскому подростку пять тысяч рублей, если парень устроит стрельбу в школе.

Чуть позже ФСБ обнародовала видеозапись задержания школьника, подозреваемого в подготовке к нападению на школу. 

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, волна интереса молодых людей к «группам смерти» – пиком которой должен был стать массовый суицид 3 марта этого года – перекинулась в Россию именно с Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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