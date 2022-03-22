Российские военные овладели поселком Урожайное в Донецкой области

Российские военные овладели поселком Урожайное в Донецкой области, бой продолжается, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения российских Вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись еще на шесть километров и овладели населенным пунктом Урожайное. Сейчас ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины», – передает РИА «Новости» его слова.

Генерал добавил, что ополченцы Луганской народной республики взяли под контроль еще четыре населенных пункта.

«Подразделения народной милиции Луганской Республики установили контроль над населенными пунктами Калиново Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское и продолжают уничтожение подразделений 30 отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено более 40 человек личного состава и пять автомобилей повышенной проходимости противника», – отметил он.

Накануне российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ, оттеснив с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов.

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