 

Российские военные овладели поселком Урожайное в Донецкой области

22.03.2022, 10:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нет войне! Мы за мир!Российские военные овладели поселком Урожайное в Донецкой области, бой продолжается, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения российских Вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись еще на шесть километров и овладели населенным пунктом Урожайное. Сейчас ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины», – передает РИА «Новости» его слова.

Генерал добавил, что ополченцы Луганской народной республики взяли под контроль еще четыре населенных пункта.

«Подразделения народной милиции Луганской Республики установили контроль над населенными пунктами Калиново Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское и продолжают уничтожение подразделений 30 отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено более 40 человек личного состава и пять автомобилей повышенной проходимости противника», – отметил он.

Накануне российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ, оттеснив с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Украине должно хватить газа для нормального прохождения отопительного сезона – Витренко

27.09 / На Украине предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

17.03 / Insider – пережив кризис 2008 года и пандемию, миллениалы повторяют судьбу «величайшего поколения»

25.03 / Названы страны, с которыми РФ в апреле возобновит авиасообщение

04.02 / В Киеве по программе Зеленского “Большое строительство” планируют капитально обновить Институт рака

20.03 / В Киевской области ввели комендантский час

25.05 / Боевики использовали против мирных жителей Донбасса противотанковый ракетный комплекс – штаб ООС

09.12 / Авария с 95-летним ветераном привела в шок мэра Ялты

01.12 / Почти половина украинцев считают, что “слуги народа” бойкотируют каналы Ахметова из-за нетерпимости к критике в свой адрес – опрос

30.10 / DE – «сложные вопросы остаются сложными» — нежелание Лондона и Парижа идти на уступки грозит брекситом без сделки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика