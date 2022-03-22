 

Портрет Монро работы Уорхола решили продать за рекордные 200 млн долларов

22.03.2022, 7:05, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Один из портретов Мэрилин Монро работы Энди Уорхола будет выставлен на торгах Christie’s в мае с рекордным эстимейтом (первоначальной оценкой) в 200 млн долларов, он может стать самым дорогим произведением искусства XX века, когда-либо проданным на аукционе, сообщила в понедельник пресс-служба аукционного дома.

Портрет актрисы под названием Shot Sage Blue Marilyn, изображающий Монро на светло-бирюзовом фоне, написан Уорхолом в 1964 году, через два года после смерти актрисы, и является одним из символов американского искусства. «Это основополагающая работа в творчестве Уорхола, современном искусстве и историческом каноне искусства», – передает ТАСС слова главы американского подразделения аукционного дома Марка Портера.

Произведение искусства будет предоставлено благотворительным фондом Томаса и Доррис Амман, который занимается помощью детям. Все полученные от реализации портрета средства пойдут на финансирование фонда.

Картина выставлялась на таких площадках, как музей Гуггенхайма в Нью-Йорке, центр Жоржа Помпиду в Париже и галерея Тейт в Лондоне.

Ранее набросок под названием «Голова медведя», созданный Леонардо да Винчи, продали за 8,86 млн фунтов (12,2 млн долларов) на аукционе Christie’s.

Напомним, картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», долгое время считавшаяся утраченной, в 2017 году была продана на аукционе Christie’s за 450 млн долларов и стала самым дорогим произведением искусства в истории. В настоящее время полотно находится в частной коллекции. Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне в США создали 3D-модель этой картины и разгадали тайну прозрачного шара в руке Христа.

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