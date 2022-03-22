 

В РФ заблокировали сайт Euronews

22.03.2022, 4:15, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Доступ к сайту телеканала Euronews ограничен по решению Генпрокуратуры, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Доступ ограничен по решению от 21 марта на основании статьи 15.3 федерального закона об информации, информационных технологиях и о защите информации, которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информирует ТАСС.

Сообщается, что телеканал не доступен и на ТВ – вместо трансляции высвечивается сообщение «По требованию правообладателя вещание телеканала приостановлено».

В ведомстве агентству сообщили, что доступ к материалам телеканала Euronews на территории РФ ограничен из-за фейков о специальной военной операции на Украине.

«На основании требования Генеральной прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к материалам издания Euronews на территории России. Иностранное СМИ систематически размещало недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции, а также информацию с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории Российской Федерации», – указано в сообщении.

Ранее стало известно, что доступ к интернет-ресурсу TJournal ограничен за призывы к массовым беспорядкам и экстремизм.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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