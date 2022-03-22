Премьер Японии: Решение РФ о выходе из диалога по мирному договору неприемлемо

Решение РФ о выходе из диалога с Японией по мирному договору является «неприемлемо жестким, абсолютно неоправданным и недопустимым», сообщил в ходе слушаний в верхней палате парламента страны премьер-министр Фумио Кисида.

«Это неприемлемо жестко, абсолютно неоправданно и недопустимо. Мы выражаем решительный протест (в связи с этим решением)», – цитирует его РИА «Новости».

Вместе с этим, отвечая на вопрос парламентария относительно позиции Токио по вопросу территорий и мирного договора, Кисида подчеркнул, что «позиция правительства Японии в отношении разрешения территориального вопроса и заключения после этого мирного договора не менялась».

«Вместе с этим, как я и говорил раньше, в свете событий на Украине, диалог с Россией сейчас невозможен», – добавил он.

Ранее в МИД РФ сообщили, что российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору в связи с занимающей государством откровенно недружественной позиции и стремящейся нанести ущерб интересам нашей страны.

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