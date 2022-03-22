 

Зеленский: Треть стран НАТО не видит Украину в составе альянса

22.03.2022, 2:47, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нет войне! Мы за мир!Треть государств-членов НАТО не видит Украину в составе блока, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью, которое в понедельник вечером было показано Чешским телевидением.

«Существует НАТО, в конституции [Украины] закреплено стремление вступить в НАТО, но некоторые страны [альянса] видят иначе [украинские перспективы]. В рамках НАТО примерно одна треть стран, которые нас там не видят. Они даже это открыто заявили. Думаю, что [украинское] общество будет на меня давить. Мы, думаю, будем [сдавать] этот экзамен», – цитирует его ТАСС.

При этом двери НАТО, по словам президента, останутся открытыми для Украины.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, член делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил, что Киев хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / NVIDIA выпустила новый майнинговый процессор за 4300 долларов

24.09 / Путин рассказал о различии поддержки производств в РФ и за рубежом

03.11 / США потребовали от Кипра перестать пускать корабли ВМФ России

02.09 / Рогозин пообещал пополнить отряд космонавтов девушками

26.12 / Украина отремонтировала буксир “Яны Капу”, который в 2018 году был захвачен РФ

16.12 / Кабмин разрешил “Нафтогазу” возобновить разведку газа на Юзовском месторождении

06.07 / Великобритания ввела санкции против Бастрыкина и еще 24 россиян

03.01 / Рождественский штоллен. Рецепт праздничного кекса

24.11 / Нацбанк снизил курс гривны

29.01 / Euronews – Дания первой в Европе признает COVID-19 неопасным и отменит все ограничения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика