Зеленский: Треть стран НАТО не видит Украину в составе альянса

Треть государств-членов НАТО не видит Украину в составе блока, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью, которое в понедельник вечером было показано Чешским телевидением.

«Существует НАТО, в конституции [Украины] закреплено стремление вступить в НАТО, но некоторые страны [альянса] видят иначе [украинские перспективы]. В рамках НАТО примерно одна треть стран, которые нас там не видят. Они даже это открыто заявили. Думаю, что [украинское] общество будет на меня давить. Мы, думаю, будем [сдавать] этот экзамен», – цитирует его ТАСС.

При этом двери НАТО, по словам президента, останутся открытыми для Украины.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, член делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил, что Киев хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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