Байден заявил об отсутствии биологического и химического оружия в Европе
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Президент США Джо Байден заверил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
«Это просто неправда, я гарантирую», – сказал Байден на встрече с представителями бизнеса, информирует РИА «Новости».
По его словам, Украина также не располагает подобными средствами. Как сообщил Байден, российские власти обвиняют США и Украину не просто так, «это явный признак, что он (президент РФ Владимир Путин) рассматривает использование обоих этих видов».
Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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