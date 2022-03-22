Байден заявил об отсутствии биологического и химического оружия в Европе

Президент США Джо Байден заверил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.

«Это просто неправда, я гарантирую», – сказал Байден на встрече с представителями бизнеса, информирует РИА «Новости».

По его словам, Украина также не располагает подобными средствами. Как сообщил Байден, российские власти обвиняют США и Украину не просто так, «это явный признак, что он (президент РФ Владимир Путин) рассматривает использование обоих этих видов».

Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

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