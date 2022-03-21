Кадыров в стихах обратился к украинским властям

Глава Чечни Рамзан Кадыров прочитал стихотворение, в котором обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, его близкому окружению, информационным оппонентам, а также неонацистам с заявлением, что вскоре доберется до них.

«Им не нравится, артистам, мой большой и мощный «дон». Побежали все, как крысы, Гончаренко и Гордон. Не спешите к вашим ляхам за спасительный кордон. Научу вас дивной песенке «Динь-дон». И до вас, монтеры фейков, даст Всевышний, доберусь. Арестович, Шустер, Фейгин, Цимбалюк – брехливый гусь», – прочитал стихотворение в своем Telegram-канале Кадыров.

В стихотворении он выразил свое намерение расправиться со всеми врагами России.

Ранее Кадыров призвал сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекратить похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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