В Испании указали на «ужасные последствия» конфликта на Украине для экономики ЕС

В Европе наблюдаются «ужасные последствия» для промышленности из-за событий на Украине, сообщил глава испанского правительства Педро Санчес.

«Важно послать сообщение о единстве, как мы делали с начала вторжения. Также о том, что мы, как европейцы, едины в своей солидарности с украинским народом и украинским правительством, едины в том, что [наблюдаем] ужасные последствия для нашей промышленности, высокие цены на энергоносители», – цитирует Санчеса ТАСС.

7 марта вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что РФ полностью выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Европу и не имеет никакого отношения к взлету цен на энергоресурсы на мировом рынке, это стало следствием безответственных заявлений европейских политиков. Он также обратил внимание, что контракт на транзит газа через Украину исполняется российской стороной на 100%, поставки газа через территорию Украины были увеличены до 109 млн кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 млрд кубометров в год.

Кроме того, Новак предупредил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, цена барреля может превысить 300 долларов, заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если РФ прекратит поставки газа.

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