 

В Испании указали на «ужасные последствия» конфликта на Украине для экономики ЕС

21.03.2022, 21:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нет войне! Мы за мир!В Европе наблюдаются «ужасные последствия» для промышленности из-за событий на Украине, сообщил глава испанского правительства Педро Санчес.

«Важно послать сообщение о единстве, как мы делали с начала вторжения. Также о том, что мы, как европейцы, едины в своей солидарности с украинским народом и украинским правительством, едины в том, что [наблюдаем] ужасные последствия для нашей промышленности, высокие цены на энергоносители», – цитирует Санчеса ТАСС.

7 марта вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что РФ полностью выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Европу и не имеет никакого отношения к взлету цен на энергоресурсы на мировом рынке, это стало следствием безответственных заявлений европейских политиков. Он также обратил внимание, что контракт на транзит газа через Украину исполняется российской стороной на 100%, поставки газа через территорию Украины были увеличены до 109 млн кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 млрд кубометров в год.

Кроме того, Новак предупредил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка, цена барреля может превысить 300 долларов, заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если РФ прекратит поставки газа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Украина впервые с июля обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм

05.10 / Назван «Учитель года-2021»

01.07 / Deutschlandfunk – расизма в немецкой полиции можно было бы избежать при наличии должного контроля

20.07 / Вашингтону посоветовали «не совать свой нос» в строительство кораблей в Крыму

24.08 / Компания Nvidia пытается стать безусловным лидером в сфере центров обработки данных

20.08 / Эксперт призвал учитывать в деле Ефремова «энергетические дыры» и «аэрозольные облака»

28.09 / Украине нужно выстраивать свою политику в отношении Беларуси – Кулеба

30.04 / Фронтвумен “Пающих трусов” уходит из группы

14.07 / Шесть причин ввести в свой рацион манго. Чем полезен этот фрукт и для чего его нужно есть

13.04 / Der Spiegel – главе минобороны ФРГ пришлось отвечать за скандал в бундесвере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика