IKEA начала проверку магазина с портретами Путина в Хорватии

Компания IKEA займется проверкой сообщений о фотографиях президента РФ Владимира Путина в магазине в хорватском городе Загреб, сообщил сотрудник этого магазина.

«Мы слышали об этих новостях сегодня, и… сейчас ведется проверка», – сообщил специалист по клиентской поддержке РИА «Новости».

Ранее в социальных сетях распространились сообщения о том, что в Загребе в магазине IKEA во всех рамках для фото появились портреты Путина.

Напомним, 3 марта шведская компания IKEA объявила о приостановке своей деятельности в РФ и Белоруссии в связи с событиями на Украине.

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