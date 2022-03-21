 

IKEA начала проверку магазина с портретами Путина в Хорватии

21.03.2022, 21:00, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Компания IKEA займется проверкой сообщений о фотографиях президента РФ Владимира Путина в магазине в хорватском городе Загреб, сообщил сотрудник этого магазина.

«Мы слышали об этих новостях сегодня, и… сейчас ведется проверка», – сообщил специалист по клиентской поддержке РИА «Новости».

Ранее в социальных сетях распространились сообщения о том, что в Загребе в магазине IKEA во всех рамках для фото появились портреты Путина.

Напомним, 3 марта шведская компания IKEA объявила о приостановке своей деятельности в РФ и Белоруссии в связи с событиями на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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