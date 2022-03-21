 

СМИ: Военнопленных на Украине могут содержать в колониях и СИЗО

21.03.2022, 19:39, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!На Украине предложили проект закона, разрешающий содержать российских военнопленных в исправительных колониях и СИЗО, он опубликован на сайте Верховной рады.

Документ предполагает, что военнопленные могут содержаться в исправительных колониях и воспитательных колониях (если младше 18 лет), а также в СИЗО, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

В исправительных колониях могут создаваться секторы с разными уровнями безопасности, чтобы военные не контактировали с ранее осужденными.

Ранее в прямом эфире телеканала «Украина 24» медик Геннадий Друзенко призвал кастрировать раненых российских военных. Кроме того, самих солдат он назвал «не людьми, а тараканами». Глава Следственного комитета РФ в связи с высказываниями поручил срочно возбудить уголовное дело в отношении врача. Как ожидается, в скором времени медик будет объявлен в международный розыск для привлечения его к уголовной ответственности.

Это не первый случай призыва к жестокости по отношению к российским солдатам в эфире украинских телеканалов. Несколькими часами ранее было поручено возбудить дело в отношении телеведущей канала «1+1» Натальи Мосейчук. Она высказывала угрозы в адрес российских летчиков и членов их семей. Кроме того, на минувшей неделе ведущий того же канала Фахрудин Шарафмал, ссылаясь на идеологию нацистских преступников, в том числе Адольфа Эйхмана, призвал убивать не только взрослых граждан России, но и их детей. В ответ на это Следственный комитет также возбудил уголовное дело.

После этих громких случаев советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович призвал избегать призывов к насилию в отношении пленных, детей и граждан России, поскольку это «сильно портит имидж европейской Украины».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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