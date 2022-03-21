Пентагон «чешет затылок», пытаясь понять смысл применения Россией гиперзвуковой ракеты

В Пентагоне не поняли смысл применения Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине, сообщил высокопоставленный представитель американского военного ведомства.

По его словам, в Пентагоне пока не могут ни «независимо подтвердить», ни опровергнуть заявление российских военных о запуске накануне гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал» для уничтожения защищенного подземного арсенала в горной местности, передает РИА «Новости».

«Тут нет полной ясности. Мы полагаем, что это, разумеется, возможно, но, честно говоря, заставляет чесать в затылке немного. Не совсем понятно, зачем», – сказал представитель Пентагона.

Чиновник заявил, что в числе возможных версий рассматривается желание РФ «послать сигнал Западу и Украине», набрать дополнительные очки для продолжающихся переговоров об урегулировании конфликта.

«Но с чисто военной точки зрения, это не выглядит апофеозом практичности», – сообщил представитель Пентагона.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» на Украине показало его эффективность. Конашенков заявлял, что ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» уничтожена хорошо защищенная крупная военная топливная база Украины.

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