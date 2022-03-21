Минцифры подготовило проект постановления об отсрочке от армии сотрудников IT-компаний

Проект постановления правительства, регламентирующий предоставление отсрочки от армии сотрудникам IT-компаний, подготовлен Минцифры, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Планируется, что отсрочка будет распространяться только на аккредитованные компании, но если ИТ-компания входит в список системно значимых, то такая мера поддержки будет распространяться на всех ее сотрудников. Минцифры также предлагает сформировать перечень специальностей в вузах, выпускники которых смогут получить отсрочку от армии», – цитирует Шадаева ТАСС.

Выпускник сможет претендовать на такую меру, в случае если он устраивается на работу в аккредитованную IT-компанию.

Ведомство намерено вести реестр всех срочников, которые получили соответствующие освобождения.

Ранее стало известно, что подготовленный Минцифры пакет мер поддержки ИТ-отрасли включает освобождение сотрудников ИТ-компаний от НДФЛ и предоставление им отсрочки от службы в армии на время работы.

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