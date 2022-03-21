Депутат: Ни один иностранный производитель не отказал в поставках лекарств в Россию
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«Ситуация с лекарственным обеспечением на сегодняшний день под контролем», – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Евгения Нифантьев.
«С 24 февраля мы наблюдали ажиотажный спрос на лекарства, пик которого пришелся на 3,4 и 5 марта. Тогда в 2,5 раза увеличилась нагрузка на аптечные учреждения, за которой последовала значительная нагрузка на дистрибьюторов», – сказал депутат.
По его словам, сегодня дополнительная нагрузка составляет всего 15-20% по сравнению с обычным временем, то есть пик пройден, и аптеки начинают возвращаться к обычным темпам работы.
«Ни один иностранный производитель не отказал в поставках лекарственных препаратов на территорию нашей страны. Но при этом у некоторых из них имеются проблемы с логистикой. В частности, возникают трудности с проездом грузовиков через территорию Польши. У машин с российскими и белорусскими номерами режут тенты, прокалывают шины», – рассказал Нифантьев.
«Но это вовсе не ведет к прекращению поставок, просто изменяются логистические цепочки – либо направление движения продукции, либо привлекаются транспортные компании с автомобильными номерами стран Европейского союза. Они доезжают до территории Белоруссии, перегружают товар на российские и белорусские грузовики, которые уже спокойно следуют до пункта назначения», – заключил депутат.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что не стоит создавать ажиотажный спрос на лекарства: все препараты в наличии, фармацевтические компании подтверждают стабильные поставки лекарственных препаратов в Россию.
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