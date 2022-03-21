Цилиндр из фильма «Приключения принца Флоризеля» украли на «Ленфильме»

Нетрезвый посетитель культурно-выставочного центра киностудии «Ленфильм» разбил витрину и украл цилиндр Олега Даля из фильма «Приключения принца Флоризеля».

«В эти выходные на киностудии «Ленфильм» случилось некрасивое происшествие. Один из посетителей Культурно-выставочного центра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил витрину в открытой части экспозиции нашего музейного пространства и забрал цилиндр Олега Даля из фильма «Приключения принца Флоризеля», – информирует «Ленфильм» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что киностудия после инцидента обратилась в полицию. На «Ленфильме» надеются, что цилиндр вернут, и просят откликнуться всех, кто знает о местонахождении реквизита.

Старейшая российская киностудия «Ленфильм» основана в 1914 году. На «Ленфильме» снято около 1,5 тысячи игровых, документальных, телевизионных фильмов, ставших мировой киноклассикой.

«Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» – приключенческий трехсерийный телефильм по мотивам двух циклов повестей Роберта Стивенсона «Клуб самоубийц» и «Алмаз раджи». На телеэкраны вышел в январе 1981 года, под названием «Приключения принца Флоризеля», в главной роли снялся Олег Даль.

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