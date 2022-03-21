 

Вакцина «Спутник Лайт» стала первой однокомпонентной вакциной, разрешенной в Индии

21.03.2022, 17:20, Новости дня
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Нет войне! Мы за мир!Индийская фармкомпания Hetero сообщила о получении разрешения от индийского лекарственного регулятора (CDSCO) на производство и продажу российской вакцины «Спутник лайт».

«Клинические данные «Спутник Лайт» – компонент I «Спутник V» – показали значительно высокие титры антител против COVID-19, как гликопротеин-специфических, так и вируснейтрализующих антител <…> «Спутник лайт» также показал нейтрализующую активность против омикронного варианта SARS CoV. -2», – сказал старший вице-президент Hetero Шубхадип Синх, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Компания расположена в Хайдарабаде, она производит разные фармацевтические препараты, включая «Спутник V». Предприятие освоило выпуск «Спутник лайт» еще в 2021 году.

Ранее производство российской вакцины «Спутник Лайт» запустили на «Карагандинском фармацевтическом комплексе» в Казахстане.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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