Минпромторг: Дефицита офисной бумаги не будет

Рынок офисной бумаги полностью обеспечивается отечественными производителями, стабилизация поставок ожидается в течение недели, дефицита не будет, заявили в Минпромторге России.

«С учетом введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг РФ ожидает стабилизацию с поставкой бумаги в течение недели», – приводит РИА «Новости» комментарий ведомства.

В министерстве подчеркнули, что рынок офисной бумаги практически полностью обеспечивается отечественными производителями. В настоящее время в стране работают три крупных предприятия, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны, поэтому дефицита не будет.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал сохранить доступ россиян к привычным товарам. Напомним, президент Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов России заявил, что в ближайшее время власти РФ увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты. До этого Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

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