В СПЧ отреагировали на призыв украинского врача кастрировать солдат ВС России

«На Украине жестокость применяется не только к российским солдатам, но и по отношению к собственным гражданам, особенно в Донбассе. Эти факты необходимо документировать, чтобы в дальнейшем они были рассмотрены в рамках судебных процессов», – сообщил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Брод. Ранее украинский врач Геннадий Друзенко призвал кастрировать российских солдат, попавших в плен.

«Это запредельная жестокость, цинизм и призывы к насилию. Недавно один из украинских ведущих ссылался на гитлеровского палача Адольфа Эйхмана и призывал убивать детей. Вчера я видел призывы телеведущей одного из украинских каналов уничтожать российских летчиков, а и их женам – надеть траурные платки», – рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

По словам правозащитника, на Украине жестокость применяется не только к российским солдатам, но и по отношению к собственным гражданам. «Мы видим, что украинские радикалы, оставляя города и населенные пункты, добивают своих же раненых. И это не говоря о тех пытках, которые применяют к местному населению. В Донбассе уже найдены могилы замученных и истерзанных людей, которых безжалостно пытали за сочувствие России, за участие в референдуме», – подчеркнул Брод.

Правозащитник уверен, что подобные заявления и факты стоит документировать, чтобы они легли в основу судебных разбирательств как в отношении киевских властей, так и тех, кто поддерживал эти действия. Александр Брод заключил, что в случае повторения Нюрнбергского процесса украинский врач Геннадий Друзенко может быть осужден наравне с другими убийцами.

Ранее в прямом эфире телеканала «Украина 24» медик Геннадий Друзенко призвал кастрировать раненных российских военных. Кроме того, самих солдат он назвал «не людьми, а тараканами». Глава Следственного комитета РФ в связи с высказываниями поручил срочно возбудить уголовное дело в отношении врача. Как ожидается, в скором времени медик будет объявлен в международный розыск для привлечения его к уголовной ответственности.

Это не первый случай призыва к жестокости по отношению к российским солдатам в эфире украинских телеканалов. Несколькими часами ранее было поручено возбудить дело в отношении телеведущей канала «1+1» Натальи Мосейчук. Она высказывала угрозы в адрес российских летчиков и членов их семей. Кроме того, на минувшей неделе ведущий Фахрудин Шарафмал того же канала, ссылаясь на идеологию нацистских преступников, в том числе Адольфа Эйхмана, призвал убивать не только взрослых граждан России, но и их детей. В ответ на это Следственный комитет также возбудил уголовное дело.

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