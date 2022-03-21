 

Умерла режиссер Марина Голдовская

21.03.2022, 13:23, Новости дня
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Режиссер-документалист Марина Голдовская, известная по фильмам «Валентина Терешкова», «Архангельский мужик», скончалась в возрасте 80 лет.

«В возрасте 80 лет умерла режиссер-документалист Марина Голдовская. Об этом сообщил ее сын, режиссер Сергей Ливнев», – говорится в сообщении сервиса «Кинопоиск» в Telegram-канале.

Российский режиссер и оператор сняла документальные ленты о советском хирурге Александре Вишневском, об актерах Олеге Ефремове, Михаиле Ульянове и артисте Аркадии Райкине,  первом советском фермере Николае Сивкове. Также в числе ее работ – картина «Власть соловецкая» об исправительно-трудовом лагере на Соловецких островах, и  «Горький вкус свободы» о журналистке Анне Политковской, убитой в 2006 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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