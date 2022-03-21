 

Жители украинских территорий начали регистрировать бизнес в ДНР

21.03.2022, 10:30, Новости дня
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Сотрудники министерства доходов и сборов ДНР зарегистрировали 97 предпринимателей из освобожденных районов Республики, сообщили ведомстве.

В сообщении министерства говорится, что «по результатам встреч, проведенных в населенных пунктах Новоазосвкого и Тельмановского районов, ранее временно находившихся под контролем Украины, в Едином государственном реестре было зарегистрировано 97 юридических лиц и физических лиц – предпринимателей», передает Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что представители миндоходов проводят выездные встречи, где рассказывают о существующих в Республике налогах и сборах, порядке подачи налоговой отчетности.

Также в сфере торговли изучается программное обеспечение регистраторов расчетных операций, действовавших в этих районах. Планируется адаптировать его для работы в новых условиях.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин поручил юридическим лицам и предпринимателям из освобожденных территорий в течение трех месяцев стать на учет в МДС.

После юридические лица независимо от организационно-правовой формы должны в течение шести месяцев привести документы в соответствии с законодательством ДНР. В гуманитарных целях, физические лица временно освобождены от уплаты регистрационного сбора за государственную регистрацию физического лица в качестве предпринимателя, а юридические и физические лица – от внесения платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином госреестре.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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