Жители украинских территорий начали регистрировать бизнес в ДНР

Сотрудники министерства доходов и сборов ДНР зарегистрировали 97 предпринимателей из освобожденных районов Республики, сообщили ведомстве.

В сообщении министерства говорится, что «по результатам встреч, проведенных в населенных пунктах Новоазосвкого и Тельмановского районов, ранее временно находившихся под контролем Украины, в Едином государственном реестре было зарегистрировано 97 юридических лиц и физических лиц – предпринимателей», передает Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что представители миндоходов проводят выездные встречи, где рассказывают о существующих в Республике налогах и сборах, порядке подачи налоговой отчетности.

Также в сфере торговли изучается программное обеспечение регистраторов расчетных операций, действовавших в этих районах. Планируется адаптировать его для работы в новых условиях.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин поручил юридическим лицам и предпринимателям из освобожденных территорий в течение трех месяцев стать на учет в МДС.

После юридические лица независимо от организационно-правовой формы должны в течение шести месяцев привести документы в соответствии с законодательством ДНР. В гуманитарных целях, физические лица временно освобождены от уплаты регистрационного сбора за государственную регистрацию физического лица в качестве предпринимателя, а юридические и физические лица – от внесения платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином госреестре.

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