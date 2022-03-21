Войска ДНР взяли под контроль населенный пункт Степное

Населенный пункт Степное полностью перешел под контроль вооруженных сил Донецкой народной республики, войска ДНР продолжают преследование отступающих украинских подразделений, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск Донецкой Народной Республики, развивая наступление, взяла под полный контроль населенный пункт Степное и преследует отступающие подразделения 53-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено до 25 человек личного состава, два танка, два БМП и пять автомобилей повышенной проходимости», – приводит его слова РИА «Новости».

Конашенков добавил, что на направлении Новоселовка Вторая подразделения ДНР продвинулись на глубину до трех километров, пересекли дорогу Каменка – Верхнеторецкое, и ведут бой с первым парашютно-десантным батальоном 25 отдельной воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил.

Большая часть этого населенного пункта была взята под контроль ночью, идут бои со вторым батальоном украинской бригады.

«Всего на данном направлении за ночь уничтожено до 40 человек личного состава, пять бронетранспортеров и четыре автомобиля повышенной проходимости. Наступательные действия продолжаются», – сказал он.

В пятницу Конашенков заявил, что подразделения Вооруженных сил РФ и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что к 19 марта войска Донецкой народной республики освободили 98 населенных пунктов, включая город Угледар.

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