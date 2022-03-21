 

Путин поздравил президента Узбекистана с годовщиной установления дипотношений

21.03.2022, 7:38, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с 30-летней годовщиной установления дипотношений между двумя странами, выразив надежду на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского партнерства, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Убежден, что мы будем и впредь всемерно укреплять российско-узбекистанское стратегическое партнерство и союзничество. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что за последние десятилетия страны накопили значительный опыт сотрудничества на всех направлениях, наладили конструктивное взаимодействие в рамках СНГ и ШОС и координацию усилий в противостоянии угрозам и вызовам в рамках региональной безопасности.

В завершение поздравления Путин пожелал всем гражданам Узбекистана благополучия и процветания.

В январе президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев подтвердили настрой на реализацию договоренностей по укреплению партнерства и союзничества между странами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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