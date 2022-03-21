Мнение: Спецоперация показала, кто тут настоящая элита

Не успели начаться боевые действия, как часть российской богемы оказалась на стороне врага. И часть ее поспешила покинуть страну для сохранения зарубежной недвижимости, средств на банковских счетах и, главное, права ими пользоваться дальше. Я специально не пишу слова элита, поскольку артисты к ней никогда не относились. Кто их причислил к элите и стал так называть, сказать не берусь. Поэтому и предательство лицедеев, всю жизнь живущих жизнью своих героев, а не собственной, объяснимо.

Кто-то возразит, что актеры советского театра и кино были весьма уважаемы в обществе. Любовь Орлова, Николай Крючков, Марина Ладынина, Василий Меркурьев, Борис Андреев, Марк Бернес и многие, многие другие. Это действительно так. И, кажется, я знаю – почему.

В советское время снимали фильмы и ставили спектакли о героях войны и труда. О людях чести и отваги, готовых ради Родины на риск и самопожертвование. Действительно, об элите общества. Думаю, что на эти роли и подбирались типажи со схожим обликом и чертами характера. И актеры, проживая в кино жизнь своих героев, вживались в образ. Это не могло не оставить след в душе, характере, в поведении. Певцы пели патриотические песни, которые трогали до слез. Но даже и любовная лирика была чистой, возвышенной, что, безусловно, также отражалось на личности исполнителя.

А какие образы и песни демонстрирует современный театр? Или что за песни поют с эстрады? Я даже затрудняюсь представить, какой образ по задумке должен быть создан певцом. Например, пресловутый Моргенштерн – он чтобы что? А в кино? Если и снимают про современных героев, то либо про бандитов, либо про ментов. Причем роли не предполагают глубокой работы над образом. Так, поверхностная чушь. Вживаясь в такой образ, у актера нет потребности прожить героическую жизнь в подсознании. Вот и видим, и получаем низкопробных клоунов, несущих пошлятину со сцены, экранов ТВ и тем более разных «ютьюбов». Но уже привыкших вкусно есть, сладко спать. Потому и собрались они срочно за бугор.

Эти люди терпеть не могут Россию, ибо государство они боятся и ненавидят, а народ презирают. Я не ставлю задачу провести глубокий анализ кризиса в современном российском искусстве. Я лишь обозначаю проблему крупными мазками. Но в РФ всегда было столько предателей, сколько, и даже больше, настоящих героев. И на первый план операция на Украине вывела этих людей, рискующих и даже жертвующих своими жизнями во имя победы, во имя независимости нашей России.

Расчет ЗРК под командованием майора В. Алекса был окружен ДРГ противника и вынужден был, заняв оборону, отразить нападение превосходящих сил. Несмотря на сильный огонь стрелкового оружия, расчет сумел выполнить основную задачу и, находясь под огнем, уничтожил девять самолетов противника и пять беспилотников, включая «Байрактар». Расчет потерь не имел. В ходе операции по захвату украинского аэродрома российским десантниками гвардии лейтенант Андрей Клюшников со своим взводом под шквальным огнем противника восстановил поврежденный кабель связи со штабом. Получив ранение, он продолжил командовать взводом. Атака противника была отбита. К сожалению, и гвардии лейтенант получил тяжелое ранение.

Экипаж взвода ТОС, которым командовал Александр Лебедев, попал под массированный огонь противника, но в бою смог уничтожить шесть единиц техники и более 20 солдат противника. В ходе инженерной разведки, которую вела инженерно-дорожная рота Антона Левина, была обнаружена засада противника. И рота приняла бой. Левин был ранен, но не вышел из боя. Его подразделению удалось сорвать замысел врага, и российская колонна потерь не имела.

Высокое мастерство недавно продемонстрировали наши летчики. Пара Су-25 под командованием подполковника Литвинова при уничтожении опорного пункта нацистов подверглась атаке ПЗРК с земли. В сопло ведомого попала ракета, левый двигатель вышел из строя. Тут же с земли произвели повторный пуск, но подполковник Литвинов прикрыл ведомого и, зайдя ему в хвост, произвел отстрел тепловых ловушек. Ракета ушла в сторону. Далее он сопроводил поврежденный самолет на аэродром и обеспечил его успешную посадку, тем самым спас жизнь своего подчиненного товарища и машину. Герои и просто военные, профессионально делающие свою работу. Вот это настоящая элита!

Элита – наши ученые, создающие новейшие научные разработки, обеспечивающие развитие и безопасность страны. Это врачи, которые, рискуя своим здоровьем, боролись с пандемией, это рабочие и инженеры. К счастью, такой элиты многократно больше продажной, но широко известной богемы. Просто эти люди, как истинные герои, скромны и не лезут на экраны ТВ. Такую несправедливость необходимо устранить. Ведь именно их надо показывать, о них надо рассказывать, чтобы весь народ России, и главное –молодежь, знал о них, гордился ими, чтобы дети наши брали с них пример.

Надеюсь, что в результате того, что происходит, наше информационное поле станет чище, появятся новые лидеры общественного мнения, и страна наконец узнает – кто ее настоящая элита.

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