 

Российские военные в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов

21.03.2022, 5:43, Новости дня
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Военнослужащие спецназа и СОБР Росгвардии в ходе операции по освобождению города Изюма в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, военнослужащие и сотрудники нескольких отрядов специального назначения, а также одного из отрядов СОБР Росгвардии в темное время суток внезапным броском форсировали реку на окраине города Изюма, захваченного националистическими формированиями, и стремительно овладели плацдармом, передает ТАСС.

«В течение последующих суток они отражали непрерывные контратаки численно превосходящих подразделений украинских ВСУ и националистов, тем самым сковав крупные силы противника и обеспечив установку понтонного моста подразделениями Вооруженных сил Минобороны России. Росгвардейцы приняли основной удар боевиков на себя, умелыми маневрами блокировали бандгруппы, нанесли серьезный урон живой силе и технике противника. Кроме того, в ходе боя они смогли расширить плацдарм, а также взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ, захватили важные документы», – уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что благодаря грамотным действиям спецназа Росгвардии удалось отбить атаки и удержать плацдарм, выполнить сложнейшую задачу и при этом сберечь жизни солдат и офицеров. За мужество и героизм, проявленные в этом бою, 40 военнослужащих Росгвардии представлены к государственным наградам, передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация за ночь уничтожила 62 военных объекта Украины, в том числе баллистическую ракету «Точка-У», украинский вертолет Ми-8 и шесть беспилотников.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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