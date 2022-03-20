 

США: Визит Байдена на Украину не рассматривается

20.03.2022, 23:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Поездка президента США Джо Байдена на Украину пока не планируется, сообщила в эфире CNN постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Насколько я знаю, это не рассматривается. Президент едет в Европу, и он будет встречаться с нашими партнерами и союзниками. Я не видела каких-либо дискуссий по поводу поездки президента на Украину… Мы отговаривали американцев от поездки на Украину, там идет война. Я не могу себе представить, чтобы такое рассматривалось», – сказала Томас-Гринфилд, отвечая на соответствующий вопрос, информирует РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация США не исключает возможности проведения встречи президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским в конце марта в Брюсселе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / В Киеве на выборах мэра будет 10 округов – ЦИК

14.09 / На западе США продолжают бушевать пожары

31.08 / В МВД Беларуси рассказали, что женщина укусила силовика за бедро при задержании в троллейбусе

24.07 / В Индиане испытывают дорогу, на которой электромобили будут заряжаться на ходу

26.06 / В Денисовой пещере на Алтае впервые нашли следы Homo sapiens

10.12 / Ответственных за слив видео с Дзюбой в Сеть потребовали наказать

01.01 / Сокращенным разрешили досрочно выходить на пенсию

14.02 / В МВД предложили обязать вышедших из тюрьмы россиян искать работу

12.03 / Новые решения СНБО, годовщина пандемии коронавируса, крушение судна с украинским экипажем. Главное за день

03.06 / TSMC пообещала внедрить техпроцесс 3 нм в будущем году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика