США: Визит Байдена на Украину не рассматривается

Поездка президента США Джо Байдена на Украину пока не планируется, сообщила в эфире CNN постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Насколько я знаю, это не рассматривается. Президент едет в Европу, и он будет встречаться с нашими партнерами и союзниками. Я не видела каких-либо дискуссий по поводу поездки президента на Украину… Мы отговаривали американцев от поездки на Украину, там идет война. Я не могу себе представить, чтобы такое рассматривалось», – сказала Томас-Гринфилд, отвечая на соответствующий вопрос, информирует РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация США не исключает возможности проведения встречи президента Джо Байдена с Владимиром Зеленским в конце марта в Брюсселе.