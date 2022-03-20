В США исключили отправку военных на Украину

США не хотят эскалации на Украине и не намерены отправлять своих военнослужащих в эту страну, сообщила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN.

«Президент [США] очень ясно сказал, что мы не разместим американских военнослужащих на земле – на Украине. Мы не хотим эскалации, доводить это до войны. Однако мы будем поддерживать союзников по НАТО», – ответила постпред на вопрос об идее миротворческой миссии НАТО на Украине, передает ТАСС.

Она предположила, какое решение будет принято на конференции НАТО и как НАТО отреагирует на предложение Польши. «Я могу лишь сказать, что американских военных не будет на Украине на данном этапе. Другие страны НАТО могут решить, что они хотят направить военных на Украину», – добавила она, отвечая на уточняющий вопрос о том, предполагает ли это, что США против отправки остальных контингентов НАТО на Украину, передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.

Канцлер Германии Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона исключил возможность установления бесполетной зоны над Украиной, так как это бы означало прямую военную конфронтацию НАТО с Россией. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден считает, что создание бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к войне с Россией.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.