 

В США исключили отправку военных на Украину

20.03.2022, 23:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США не хотят эскалации на Украине и не намерены отправлять своих военнослужащих в эту страну, сообщила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN.

«Президент [США] очень ясно сказал, что мы не разместим американских военнослужащих на земле – на Украине. Мы не хотим эскалации, доводить это до войны. Однако мы будем поддерживать союзников по НАТО», – ответила постпред на вопрос об идее миротворческой миссии НАТО на Украине, передает ТАСС.

Она предположила, какое решение будет принято на конференции НАТО и как НАТО отреагирует на предложение Польши. «Я могу лишь сказать, что американских военных не будет на Украине на данном этапе. Другие страны НАТО могут решить, что они хотят направить военных на Украину», – добавила она, отвечая на уточняющий вопрос о том, предполагает ли это, что США против отправки остальных контингентов НАТО на Украину, передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие.

Канцлер Германии Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона исключил возможность установления бесполетной зоны над Украиной, так как это бы означало прямую военную конфронтацию НАТО с Россией. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден считает, что создание бесполетной зоны над Украиной могло бы привести к войне с Россией.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Личный тренер сына Лукашенко стал главой Федерации хоккея Беларуси

11.08 / В ДТП в Калужской области пострадали 11 человек

17.05 / Эрдоган проклял Австрию за флаг Израиля

26.07 / Родченков рассказал, почему СССР бойкотировал Олимпиаду 1984 года

01.10 / Разумков пока не подписал закон об олигархах – замглавы ОПУ Тимошенко

17.06 / Сын Чапкиса отрегировал на высказвание Зеленского об его отце

17.01 / В Moderna анонсировали выпуск комбинированной вакцины от COVID-19 и гриппа к осени 2023 года

02.12 / “Заседание будут бойкотировать”. Кулеба и украинская делегация в ТКГ прокомментировали заявление боевиков об их участии в работе Совбеза ООН

09.10 / MSNBC – заразный Трамп нарушает санитарные правила, работая с людьми

26.07 / Путин поздравил генерал-губернатора Канады с вступлением в должность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика