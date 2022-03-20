 

Зеленский продлил действие военного положения на Украине

20.03.2022, 22:27, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения на Украине на 30 суток с 26 марта, сообщается на сайте Верховной Рады.

«Президентом Украины по состоянию на 20.03.2022 года подписаны законы Украины… закон об утверждении указа президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине» №2119-IX (регистр. №7168). Этим законом продлен срок действия военного времени в Украине с 05 часов 30 минут 26 марта 2022 сроком на 30 суток», – приводит сообщение РИА «Новости».

Ранее Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о продлении режима военного положения. Военное положение действует на Украине с 24 февраля до 24 марта. 

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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