 

В ООН заявили о 10 млн беженцев на Украине

20.03.2022, 22:27, Новости дня
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Число внутренне перемещенных лиц и беженцев, уехавших с Украины в другие страны, в результате конфликта выросло до 10 млн человек, сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в своем Twitter.

«Война на Украине настолько разрушительна, что 10 млн человек бежали», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, речь идет о лицах, перемещенных внутри страны, и тех, кто был вынужден уехать за рубеж.

Ранее число граждан, прибывших в Россию из Донбасса и с Украины, выросло почти до 285 тыс. человек.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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