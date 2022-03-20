 

Минобороны: Российская авиация за день поразила 89 военных объектов Украины

20.03.2022, 21:00, Новости дня
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Авиация Вооруженных сил РФ за день поразила 89 военных объектов Украины, в том числе четыре командных пункта и 65 мест скопления боевой техники, сообщил на брифинге официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«За день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 89 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники», – цитирует его ТАСС.

Он добавил, что «российскими средствами ПВО сбиты в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов».

По словам Конашенкова, за время спецоперации на Украине ликвидировали 214 беспилотников, 1 483 танка и 150 установок реактивной системы залпового огня (РСЗО), 584 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 279 единиц специальной военной автомобильной техники.

Он указал на то, что подразделения российской армии в ходе спецоперации на Украине завершают разгром нацбата «Донбасс» и в течение дня продвинулись на 12 км.

«Подразделения российских вооруженных сил завершают разгром националистического батальона «Донбасс». В течение дня продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и во взаимодействии с подразделениями Донецкой Республики блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое», – сказал представитель МО.

Также он указал, что группировка войск ДНР продолжает преследование подразделений украинской бригады в направлении Новомихайловки.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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