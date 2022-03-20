Минобороны сообщило о завершении разгрома нацбатальона «Донбасс»

Российские военные завершают разгром украинского нацбатальона «Донбасс», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения российских Вооруженных сил завершают разгром националистического батальона «Донбасс», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, в течение дня ВС продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и совместно с подразделениями Донецкой Республики блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое.

Конашенков заявил, что удалось уничтожить «до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов». Он добавил, что сейчас идет бой за овладение населенными пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское с остатками боевиков и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.