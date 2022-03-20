 

Столтенберг: НАТО приветствует любые усилия по поиску мирного решения конфликта на Украине

20.03.2022, 19:37, Новости дня
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НАТО приветствует любые усилия, нацеленные на достижение мирного урегулирования продолжающегося конфликта на Украине, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC.

«Разумеется, мы приветствуем любые усилия, нацеленные на поиск мирного решения», – цитирует его РИА «Новости».

Вместе с тем, он подчеркнул, что «пока слишком рано говорить, приведут ли нынешние мирные переговоры между Россией и Украиной к какому-либо конкретному результату».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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