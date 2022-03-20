 

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Медиазона. Центральная Азия»

20.03.2022, 16:25, Новости дня
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Медиазона. Центральная Азия», сообщили в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.

Адрес сайта «Медиазона. Центральная Азия» есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту, передает РИА «Новости».

В универсальном сервисе обращается внимание, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе «Ограничение доступа».

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу TJournal за призывы к массовым беспорядкам и экстремизм. Кроме того, по требованию прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Медиазоны» (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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