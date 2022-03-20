 

Последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину

20.03.2022, 5:39, Новости дня
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Выехавшая в субботу с территории Украины группа белорусских дипломатов была последней, сообщил посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол интервью белорусскому телеканалу СТВ.

«Мы находились фактически в осадном положении, поэтому руководством МИД было принято решение об эвакуации посольства. Это выходила последняя группа сотрудников в составе 11 человек и двух членов семьи (дипломатов – прим.ВЗГЛЯД) по тому коридору, который предоставила украинская сторона: в сторону Республики Беларусь они не смогли обеспечить нам безопасность, мы были вынуждены выезжать в Республику Молдова», – цитирует РИА «Новости» Сокола.

По его словам, Украина заблокировала все финансовые счета посольства, «были созданы невыносимые условия, были угрозы физической расправы постоянно».

Ранее белорусский посол Игорь Сокол, покидая территорию Украины, отказался брать «30 серебреников», которые ему пытались вручить украинские пограничники.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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