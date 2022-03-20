Зеленский объявил о приостановке деятельности оппозиционных партий на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановлении на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с Россией.
«Совет национальной безопасности Украины постановил, учитывая полномасштабную войну и связи некоторых политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно: «Оппозиционная платформа – За жизнь»; «Партия Шария»; «Наши»; «Оппозиционный блок»; «Левая оппозиция»; «Союз левых сил»; «Держава»; «Прогрессивная социалистическая партия Украины»; «Социалистическая партия Украины»; «Социалисты»; «Блок Владимира Сальдо», – приводит слова Зеленского ТАСС.
Президент Украины подчеркнул, что министерству юстиции поручено «немедленно в установленном порядке» обеспечить прекращение деятельности указанных политических сил.
В феврале украинская фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» предложила Зеленскому «всю необходимую помощь в переговорном процессе».
Напомним, в середине января бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в намерении стать диктатором.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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