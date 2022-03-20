На автошоу в США пострадали десять человек

В результате стрельбы на автошоу в американском городе Думас, штат Арканзас, огнестрельные ранения получили по меньшей мере десять человек, сообщил телеканал BNO News.

По имеющимся у телеканала данным, стрельба произошла на ежегодном автомобильном шоу в Думасе. Полиция штата Арканзас подтвердила, что не менее десять человек получили ранения. Очевидцы сообщили телеканалу, что, предположительно, есть несколько погибших. Пока не уточняется, кто и по какой причине открыл огонь, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре 2017 года пытавшийся «покрасоваться» водитель въехал в толпу зрителей на автошоу в американском Бойсе.