 

На автошоу в США пострадали десять человек

20.03.2022, 5:39, Новости дня
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В результате стрельбы на автошоу в американском городе Думас, штат Арканзас, огнестрельные ранения получили по меньшей мере десять человек, сообщил телеканал BNO News.

По имеющимся у телеканала данным, стрельба произошла на ежегодном автомобильном шоу в Думасе. Полиция штата Арканзас подтвердила, что не менее десять человек получили ранения. Очевидцы сообщили телеканалу, что, предположительно, есть несколько погибших. Пока не уточняется, кто и по какой причине открыл огонь, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре 2017 года пытавшийся «покрасоваться» водитель въехал в толпу зрителей на автошоу в американском Бойсе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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