МО: ВС РФ форсировали реку Кашлагач и прорвали оборону батальона «Айдар»

Российские вооруженные силы в ходе спецоперации, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона «Айдар» и продвинулись на 5 км, уничтожено до 30 боевиков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения российских вооруженных сил, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона «Айдар» и, продвинувшись на 5 километров, вышли на рубеж Шахтерское-Новоукраинка», – цитирует ТАСС Конашенкова.

По его словам, в настоящее время ведется бой с подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, действующей во втором эшелоне.

В то же времягруппировка народной милиции Донецкой Республики уничтожила до роты из состава 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полностью взяла под контроль населенный пункт Тарамчук и преследует отступающего противника. Группировка войск Луганской Народной Республики вышла к северной окраине города Лисичанск и осуществляет уничтожение разрозненных групп националистов, отступивших из города Рубежно.

Ранее сообщалось, что силы Донецкой народной республики освободили уже 98 населенных пунктов, в том числе город Угледар.