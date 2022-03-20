 

США собрались убедить Турцию передать Украине купленные у РФ С-400

20.03.2022, 4:10, Новости дня
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Американские чиновники во время консультаций с турецкими коллегами касались вопроса о возможности передачи Анкарой Киеву зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, однако в официальном порядке такого предложения не делали, сообщило Reuters.

По словам неназванных источников, американские чиновники говорили об этой возможности «в последние месяцы». Эту тему, в частности, «кратко обсуждали» в марте во время визита первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман в Турцию, передает ТАСС.

Как констатируется в публикации, по мнению аналитиков, «данная идея наверняка будет отвергнута Турцией». Источники уточнили, что для турецкой стороны этот вариант неприемлем по целому ряду причин, в том числе из-за нежелания Анкары наносить ущерб отношениям с Москвой.

По сведениям агентства, официальные лица США в последние недели активизировали усилия, нацеленные на то, чтобы «улучшить натянутые отношения» с Анкарой и «вернуть Турцию в орбиту Вашингтона». Однако какие-либо конкретные предложения в этой сфере пока не получили развития, говорится в материале.

Агентство отмечает, что власти США просили союзников рассмотреть возможность передачи Украине имеющихся у них вооружений советского или российского производства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Он также возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на президента США Джо Байдена и Конгресс.

В четверг администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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