Мужчина с муляжом гранаты пытался ограбить банк в Москве
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В Москве задержан мужчина, который пытался ограбить банк, угрожая муляжом гранаты, заявили в правоохранительных органах.
Попытка ограбления произошла в финансово-кредитной организации на улице Липецкой в Москве.
«Мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии. В настоящее время с ним работают полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – приводит РИА «Новости» комментарий МВД.
Позже стало известнео, что, по предварительным данным, мужчина угрожал гражданам муляжом гранаты.
Ранее при взрыве банкомата в отделении Сбербанка в Подмосковье погиб грабитель.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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