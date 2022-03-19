Мужчина с муляжом гранаты пытался ограбить банк в Москве

В Москве задержан мужчина, который пытался ограбить банк, угрожая муляжом гранаты, заявили в правоохранительных органах.

Попытка ограбления произошла в финансово-кредитной организации на улице Липецкой в Москве.

«Мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии. В настоящее время с ним работают полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – приводит РИА «Новости» комментарий МВД.

Позже стало известнео, что, по предварительным данным, мужчина угрожал гражданам муляжом гранаты.

Ранее при взрыве банкомата в отделении Сбербанка в Подмосковье погиб грабитель.