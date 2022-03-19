 

Мужчина с муляжом гранаты пытался ограбить банк в Москве

19.03.2022, 20:54, Новости дня
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В Москве задержан мужчина, который пытался ограбить банк, угрожая муляжом гранаты, заявили в правоохранительных органах.

Попытка ограбления произошла в финансово-кредитной организации  на улице Липецкой в Москве.

«Мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии. В настоящее время с ним работают полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – приводит РИА «Новости» комментарий МВД.

Позже стало известнео, что, по предварительным данным, мужчина угрожал гражданам муляжом гранаты.

Ранее при взрыве банкомата в отделении Сбербанка в Подмосковье погиб грабитель.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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