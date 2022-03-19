 

Войска ДНР освободили Угледар

19.03.2022, 18:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Военные ДНР на 19 марта освободили 98 населенных пунктов на территории республики, а также город Угледар, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 19 марта 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР освободила 98 населенных пунктов, включая Угледар», – говорится в сообщении штаба, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что силы Донецкой народной республики освободили уже 97 населенных пунктов.

В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подразделения Вооруженных сил РФ и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Спецоперацию против торговцев контрафактными масками провели по всему миру

03.07 / “Шикарные формы”, “Пожар”. Ани Лорак засветила грудь в телесном боди

08.12 / Realme представит новый смартфон с чипом Snapdragon 888

13.02 / Запрещенный украинский телеканал оспорил закрытие в ВС

09.09 / Ефремов поделился впечатлениями о первой ночи в СИЗО

02.09 / Озвучена новая теория происхождения Луны

20.01 / Политолог: Зеленский пытается успокоить испугавшихся новостей о войне инвесторов

04.09 / “Не проявила сильно благодарность”. Венедиктов объяснил, почему Поклонскую хотят отправить в Кабо-Верде

27.04 / Пятая часть россиян поменяли планы на май после указа Путина

16.04 / Продюсер “Дождя” заявила, что дочь осужденного Ефремова стала Сергеем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика