 

Летчик-герой ВС РФ рассказал, как посадил подбитый вертолет

19.03.2022, 16:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Летчик, который посадил подбитый вертолет и держал круговую оборону, рассказал подробности инцидента.

«Бой вели в районе 10 минут, потому что мы первые вышли. Нам нужно было продержаться до прихода основных сил и не дать расчетам ПЗРК передислоцироваться для встречи основной группы. Зенитной артиллерии вывели из строя главный двигатель, после этого вертолет уже не мог выполнять полет. Приняли решение о посадке ближе к своим войскам», – публикует рассказ летчика телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

 

Далее через лесополосу посадили вертолет, удалили информацию и заняли оборону вокруг вертолета, чтобы не дать до него добраться боевикам. Военнослужащий добавил, что сейчас у него одно желание – вернуться и забрать вертолет.

Напомним, РФ начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Киев назвал крещение Руси «указателем» на пути украинцев к независимости

06.09 / Первой осенней ротацией в Кабмине Украины должна стать отставка Тарана – нардеп Рудик

31.12 / Украинский генерал предрек стране ужасное будущее

29.05 / “Мы общались с очень неприятными людьми”. Геращенко прокомментировала информацию Bihus.info о переговорах Медведчука с боевиками

10.08 / Оппозиция назвала имя вероятного погибшего во время протестов в Минске

18.02 / Евротройка и США договорились вместе решать «создаваемые Китаем проблемы»

26.08 / В Афинах во время ужина посла США и американского сенатора упало дерево

18.11 / Глава МИД Литвы заявил о попытках исключить “Белавиа” из санкционного списка ЕС

19.12 / В Китае начали изучение груза, доставленного с Луны на «Чанъэ-5»

17.10 / Меркель призвала Эрдогана к сотрудничеству по Афганистану

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика