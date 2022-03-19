Джонсон назвал ошибкой нормализацию отношений с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что было бы ошибкой нормализовать отношения с президентом РФ Владимиром Путины после событий на Украине.

«Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку», – сообщил Джонсон на съезде Консервативной партии, передает РИА «Новости».

По словам Джонсона, действия главы РФ объясняются тем, что он «испугался применения украинской модели к себе и к России», якобы началась паника перед возможностью «цветной революции» в Москве.

Напомним, РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».